Publicação Nº 088/2023 – J. SARA LAUTERT – ME

J. SARA LAUTERT – ME , CNPJ: 18.909.067/0001-09, torna público que neste dia 05 de ABRIL de 2023, RECEBEU da SEMMA-NP a LO nº 027/2023, válida até 05/04/2027, oriunda do processo 1093/2018, sendo esta a RENOVAÇ O da LO nº 021/2019, para a atividade de Fabricação de Artefatos e Barro Cozinho para Uso na Construção, exceto azulejos e pisos, no município de Novo Progresso/PA.

You May Also Like