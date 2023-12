Santos não usará a camisa 10 na Série B

O novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou neste sábado (9) que a equipe não usará a camisa 10 enquanto disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, a Segunda Divisão não estaria à altura do número eternizado por Pelé.

“Antecipo uma ideia: nós vamos propor ao conselho deliberativo que, no Campeonato Paulista, nós vamos atuar normalmente com a camisa de número 10. No Campeonato Brasileiro, enquanto não subir e estiver no seu degrau, no seu patamar, digno, nós não atuaremos com a camisa de número 10”, afirmou ele.

“Em memória, em honra, já que neste ano a gente teve no campeonato [Brasileiro] a homenagem ao Rei Pelé, continuaremos nessa missão. Enquanto não voltarmos, o Santos Futebol Clube não usará a camisa mais gloriosa de sua história, de número 10”, completou.

Quem vestiu a camisa 10 neste ano foi o venezuelano Yeferson Soteldo, um dos raros destaques do elenco rebaixado.

Eleito neste sábado, Teixeira volta ao comando do Santos após 13 anos. Ele já esteve à frente do clube em 1992, 1993 e de 2000 a 2009.

Ele derrotou quatro concorrentes e contabilizou 4.762 votos dos quase 8.800 possíveis.

A eleição teve momentos de tensão. Um grupo de torcedores arrombou um dos portões de acesso ao ginásio Athiê Jorge Coury, onde ocorria a votação, e iniciou um conflito com trocas de agressões com seguranças contratados pelo clube.

O principal alvo era Celso Jatene, ex-secretário de Esporte de São Paulo e atual presidente do Conselho Deliberativo.

O problema foi controlado com reforço da Tropa de Choque da Polícia Militar. Segundo o delegado seccional de Santos, Rubens Eduardo Barazal, os responsáveis dispersaram rapidamente. Um deles foi detido.

A apuração foi iniciada por volta das 17h20, com um pequeno atraso para compensar a paralisação de quase vinte minutos devido a confusão.

Teixeira terá como vice Fernando Gallotti Bonavides, ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube entre 2016 e 2017.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/19:19:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...