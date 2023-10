Tensão continua em área disputada por indígenas e fazendeiros na fronteira

Crianças e adultos indígenas na sede da Fazenda Fronteira (Foto: Divulgação)

Duas fazendas foram invadidas e indígenas cercam outra propriedade; PM permanece no local

Duas fazendas seguem invadidas e uma terceira propriedade está cercada por indígenas no município de Antônio João, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Há 14 dias, policiais militares permanecem na área para evitar confrontos e impedir novas ocupações.

Ao Campo Grande News, o comandante do 4º Batalhão da PM em Ponta Porã, Edson Guardiano, disse hoje (5) que o clima é de tensão, mas, por enquanto, a presença da polícia tem evitado confrontos.

Segundo ele, as fazendas Morro Alto e Fronteira estão ocupadas pelos indígenas. Com escolta da PM, os arrendatários conseguiram sair das áreas levando implementos, insumos agrícolas e outros pertences. Agora, a polícia negocia com as lideranças para permitir a colheita de lavouras de milho.

Nesta semana, os guarani-kaiowá tentaram entrar também na Fazenda Barra, mas a presença da PM impediu a ocupação. Segundo o comandante, a polícia faz o isolamento da propriedade por ordem judicial.

“Recebemos apoio do Comando de Área em Dourados e reforços de outras cidades para reforçar policiamento em Antônio João. Conversamos com ambas as partes e todos [arrendatários] saíram com seus pertences. Os indígenas ocuparam a sede da Fazenda Fronteira, mas sem danificar nada. Entretanto, lavouras no entorno da sede foram queimadas”, afirmou o comandante.

Segundo ele, os indígenas também teriam colocado fogo na ponte da única estrada que liga às propriedades. “Conseguimos apagar o incêndio, os proprietários consertaram a ponte e depois a Agesul reforçou a estrutura. Estamos o tempo todo na área, para manter a paz após as invasões, sem tomar partido”.

Os indígenas lutam pela posse de 9.500 hectares do Tekoha Ñande Ru Marangatu. A disputa pela terra ocorre há quase 25 anos. Palco de vários conflitos até com morte, a área foi demarcada e homologada em 2005, mas a batalha judicial travada pela posse impediu, até agora, que os indígenas tomem posse das terras. As duas fazendas invadidas e a terceira que está cercada pertencem à família do ex-prefeito de Antônio João, Dacio Queiroz Silva.

Lavouras queimadas no entorno da sede da Fazenda Fronteira (Foto: Divulgação)

Fonte:CAMPO GRANDE NEWS/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/2023/ 05:58:07

