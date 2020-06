Alepa convoca secretário de Saúde para dar explicações

Beltrame está sendo investigado pela suposta fraude (Foto:Cristino Martins/O Liberal)

Encontro em sessão remota, às 15h, será para tratar da operação da Polícia Federal

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) convocou para segunda-feira, 15, uma reunião com o secretário de saúde do Pará, Alberto Beltrame, para um posicionamento do titular da pasta a respeito da operação Bellum, deflagrada na última quarta-feira, 10, pela Policia Federal (PF), com o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão em sete estados brasileiros, incluindo o Pará. Um dos endereços, alvo da operação, foi o de Beltrame, que também está sendo investigado pela suposta fraude na compra dos respeitadores pulmonares para pacientes com o novo coronavírus.

O encontro está marcado para uma sessão remota, às 15h. Além de Beltrame, participarão também o audito-geral do Estado, Giusep Mendes, o procurador-geral do Pará, Ricardo Sefer, e um representante da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplad). Entre os parlamentares que pediram a reunião, estão o deputado Eliel Faustino (DEM), Heloísa Guimarães (DEM), Thiago Araújo (Cidadania) e Orlando Lobato (PMN).

Por:Redação Integrada

