Anitta encerra Copa América e vira assunto mais comentado na web

Fiquei muito honrada e feliz com o convite. Tenho certeza de que esse será mais um momento inesquecível na minha carreira. Será uma apresentação bem especial”, disse Anitta, durante coletiva de imprensa, sobre sua participação na Cerimônia de Encerramento da Conmebol Copa América Brasil 2019.Ainda no palco, Anitta fez uma homenagem a João Gilberto, o pai da Bossa Nova, que morreu no último sábado (6).

Que honra! Anitta foi escolhida para se apresentar na cerimônia de encerramento da Copa América, que acontece na tarde deste domingo (7), no Maracanã, Rio de Janeiro.Anitta e Pedro Capó foram confirmados pela organização como as atrações musicais da grande final

