Após dar carona, mulher tem moto roubada em Novo Progresso

De acordo com a vítima, o roubo ocorreu ao trafegar sentido centro /rodoviária, momento que um jovem de boa aparência pediu carona. A vitima contou que não suspeitava de ser assaltante, que quando chegou próximo a rodoviária ele pegou um punhal e mandou vitima parar a motocicleta, me obrigou a descer e fugiu rumo rodovia BR 163 sentido Mato Grosso, relatou.

