Novo Progresso terá casamento comunitário para 100 casais;veja programação

A cerimônia será em dezembro para 100 casais (Foto:Divulgação ASCOM PMNP)

A Prefeitura de Novo Progresso, em parceria com o Poder Judiciário do Pará, realizará, no dia 1º de dezembro, o casamento comunitário para até 100 casais que buscam oficializar a união por meio de cerimônia civil, no intuito de obter o registro e a certidão de casamento dos(as) parceiros(as).

Para formalizar as inscrições, os casais devem residir no município, comprovar renda familiar mensal per capita igual ou inferior a até três salários-mínimos, ter idade superior a 18 anos e apresentarem toda a documentação exigida no edital publicado pela prefeitura.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e devem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, no horário das 8h às 12h.

Os casais deverão apresentar os seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, em duas vias; original e cópia da Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho; Cadastro de Pessoa Física (CPF); folha resumo, contendo o número do NIS, emitido pelo setor do CADÚNICO; original e cópia do comprovante de residência no município de Novo Progresso atualizado, em nome dos nubentes ou, em sua ausência, original e cópia de comprovante de residência no município atualizado em nome de terceiros bem como a declaração de residência.



Após a inscrição, os documentos serão analisados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Os (as) candidatos (as) que estiverem aptos deverão comparecer ao Cartório de Registro Civil, em data determinada, para a entrega de documentos.

A cerimônia ocorrerá às 8h, no dia 1º de dezembro, no anexo da Igreja Assembleia de Deus, localizado na rua Iriri nº 786, em Novo Progresso.

Clique AQUI e acesse o Edital de Chamamento Público do Casamento Comunitário, publicado pela Prefeitura de Novo Progresso.

Com informações do TJPA

