Após direção da Aneel, Efrain Cruz será nomeado novo secretário-executivo de Minas e Energia

Efrain Cruz foi diretor da ANEEL (Foto:GILMAR FELIX/ANEEL).

Efrain não foi uma escolha unânime, mas foi indicado pelo ministro de Minas e Energia e apoiado pelo presidente Lula

O ex-diretor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Efrain Pereira da Cruz, será nomeado como secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), cargo equivalente ao de vice-ministro. Efrain ocupou o cargo de diretor da Aneel de agosto de 2018 a agosto de 2022, e também está na lista de indicados para integrar o Conselho de Administração da Petrobras.

Enquanto diretor da Aneel, Efrain se destacou por sua independência em relação ao governo Bolsonaro, sobretudo em relação aos chefes de Minas e Energia, Bento Albuquerque e Adolfo Sachsida. Em relação à “conta covid”, criada pelo governo para transferir aos consumidores as perdas de receita das distribuidoras durante a pandemia, Efrain se posicionou contra as posições do Ministério de Minas e Energia e do então diretor-geral da Aneel, André Pepitone, e formou maioria em favor de decisão que reduziu os custos a serem suportados pelos consumidores.

Além disso, Efrain Cruz atuou na superação da crise do GSF (generation scaling factor), um cálculo que mede o risco ao analisar a relação entre o volume de energia produzido por uma usina e a garantia física que o empreendimento tem. Esse cálculo se arrastou por anos na Justiça e prejudicou o funcionamento do mercado, mas Efrain trabalhou para pacificar o processo.

Ele também participou da revisão do marco regulatório da geração distribuída. Aguardou a decisão do Congresso Nacional antes de propor uma solução regulatória na Aneel, que encontrou forte crítica e resistência das entidades representativas das fontes solar e eólica.

