Operação Curupira faz primeira destruição de Garimpo Ilegal em Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Operação ‘Curupira’ desarticula garimpo ilegal e fiscaliza desmatamentos em Novo Progresso – (Fotos: Paulo Cezar / Ag. Pará)

No segundo dia de ação após a instalação, a base fixa de Novo Progresso – terceira da operação “Curupira”, atuou na desarticulação de um garimpo ilegal e de áreas de desmatamento. As ações ocorreram nesta quarta-feira (15), onde as equipes das forças de segurança pública, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foram empregadas em incursões em áreas próximas ao município.

A ação conjunta teve início ainda na sede do município, na base fixa operacional. Após a saída do comboio de viaturas, a equipe parou em um garimpo ilegal próximo à BR-163, que dá acesso à Novo Progresso, em um ponto distante 50 km da cidade. No local, as equipes fiscalizaram uma área utilizada com grandes pontos de degradação, acampamentos, alguns utensílios e maquinários, onde os técnicos da Semas fizeram os primeiros procedimentos, enquanto que peritos da Polícia Científica do Pará, levantaram informações para confecção de laudos periciais.

Nenhum responsável ou integrante do acampamento foi encontrado e as equipes prosseguiram com a desarticulação do garimpo ilegal, onde foram inutilizadas as estruturas e os maquinários. Ainda durante as diligências, outros pontos próximos foram investigados para verificar se serviam de pontos de apoio.

Investigação

Após as ações, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a propriedade e a degradação ambiental e hídrica. Enquanto que a Semas lavrou dois autos de infração, dois termos de embargos, dois termos de apreensão, um termo de inutilização e outro termo de depósito.

Em outro ponto, próximo da localidade de Castelo dos Sonhos, na região da Gleba Gorotire, distante 75 km de Novo Progresso, as equipes fiscalizaram uma área identificada por desmatamento de 61,15 hectares e outra com área de garimpo equivalente a 5,4 hectares. No local, uma motosserra foi apreendida e o inquérito policial vai investigar a autoria da propriedade.

De acordo com o coordenador da base fixa, tenente-coronel PM Celton de Jesus, as ações realizadas mostram o empenho do Governo do Estado em coibir toda prática que atente contra o meio ambiente. “Nós pudemos ir em duas frentes, a primeira em área de garimpo configurado, e por segundo, numa área de desmatamento onde o proprietário não se encontrava, mas será notificado pela Polícia Civil. A operação, que é contínua, seguirá com ações em outras frentes, com o apoio e integração dos órgãos que é fundamental. Reiteramos que a Segup, junto aos órgãos de segurança, com apoio do Governo do Estado vai sempre primar pelo combate ao desmatamento como o garimpo ilegal”, destacou.

Operação Curupira – Para garantir a presença contínua e ações de curto, médio e longo prazo, a Operação “Curupira” inicialmente se instalou em São Félix do Xingu, na região Sudeste, a primeira base fixa, seguida pelas unidades de Uruará e Novo Progresso. Juntas, as bases consolidam a presença do Estado no Sudeste e Oeste do Pará.

Mais de 150 agentes de segurança pública, e demais servidores estaduais das áreas ambiental e de fiscalização, atuam a partir das três bases fixas em ações que já resultaram no embargo de áreas, apreensão de materiais, prisão de pessoas e fiscalizações terrestres e aéreas.

Participam da “Operação Curupira” as polícias Militar, Civil e Científica; Corpo de Bombeiros Militar, e secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Administração Penitenciária (Seap). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, é responsável pelo apoio logístico e aéreo nas ações.

Texto: André Macedo / Ascom Segup/Por Governo do Pará (SECOM)

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/12:33:22

