Avião com vice-presidente do Malawi desaparece dos radares

Comunicado do governo do país africano informou que buscas estão em andamento (Foto: Facebook @SKCOfficialPage)

A aeronave que transportava Saulos Chilima deveria ter chegado ao aeroporto de Mzuzu às 10h02, no horário local, mas isso não ocorreu.

A aeronave que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, e mais nove pessoas, desapareceu dos radares na manhã desta segunda-feira (10). Comunicado do governo do país africano informou que buscas estão em andamento.

O avião das Forças de Defesa do Malawi deixou a capital Lilongwe às 9h17 e deveria ter chegado ao aeroporto de Mzuzu, no norte do país, às 10h02, no horário local, mas isso não ocorreu.

“Todos os esforços feitos por autoridades de aviação para fazer contato com a aeronave desde então falharam até o momento”, afirmou o Governo no comunicado.

O presidente Lazarus Chakwera cancelou sua agenda e ordenou às forças regionais e nacionais que conduzam uma “operação imediata de busca e salvamento para localizar o paradeiro da aeronave”.Em 2022, vice-presidente foi destituído dos seus poderes quando foi preso e acusado de corrupção devido a um escândalo de suborno envolvendo um empresário britânico-malauiano. No mês passado, um tribunal do Malawi retirou as acusações depois de Chilima ter comparecido a várias audiências judiciais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/16:28:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...