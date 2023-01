Bandidos tentam fugir, policiais atiram e recuperam veículo roubado em Mato Grosso; 2 presos

A Polícia Militar de Várzea Grande em conjunto com Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), prendeu dois homens, de 19 e 21 anos, por roubo de um Jeep Renegade branco, no bairro Capão do Pequi, ontem.

Na fuga, os assaltantes jogaram o carro contra a equipe, sendo necessário que a polícia reagisse com disparos contra os acusados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição avistou o veículo seguindo em sentido contrário pela via e deu ordem de parada, que foi desobedecida pelos ladrões, que lançaram o veículo contra os policiais. Neste momento, a equipe efetuou disparos de arma de fogo contra o automóvel, acertando para-choque e pneus traseiros, porém, os criminosos continuaram a fuga em alta velocidade, colocando a vida de outros motoristas e pedestres em risco.

Após alguns minutos, os acusados pararam em frente a uma região de mata e iniciaram fuga a pé. Durante as buscas, o helicóptero Águia auxiliou, sendo os acusados localizados nas proximidades do residencial São Francisco. Com os suspeitos foram encontrados o relógio da vítima, celular, uma chave micha e oito porções de cocaína.

Eles foram algemados e encaminhados à delegacia de Polícia Civil junto dos pertences recuperados, entorpecentes e simulacro de pistola apreendidos. (Com informações do Só Notícias/Ana Dhein – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/18:14:32

