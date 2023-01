Rússia anuncia cessar-fogo na Ucrânia nos dias 6 e 7 de janeiro; entenda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak disse que a Igreja Ortodoxa russa é uma “propagandista de guerra” e que ela incitou o “assassinato em massa” de ucranianos. (As informações são do G1).

A Ucrânia ainda não se posicionou oficialmente sobre a decisão do Kremlin. Kiev, capital ucraniana, já havia demonstrado insegurança com o pedido de cessar-fogo por acreditar que essa possa ser apenas uma estratégia de guerra e uma propaganda da Rússia.

As tropas russas devem segurar as investidas por 36 horas a partir das 12h de 6 de janeiro. Isso acontecerá porque muitos cristãos ortodoxos, incluindo os que vivem na Rússia e na Ucrânia, comemoram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro.

