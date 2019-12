Bonecas LOL Surprise com genitália irritam pais: “mantenha a área genital plana”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A MGA Entertainment se manteve estável sobre a polêmica e disse que a intenção era aproximar o brinquedo da realidade. ‘Achamos que os meninos ficarão animados por ter uma boneca que se parece com eles. Além disso, muitas das nossas fãs de garotas têm seus próprios irmãos e ficarão empolgadas com o fato de suas bonecas LOL Surprise terem um irmão “real”, assim como elas’, comentou a empresa nas redes sociais.

A fabricante de brinquedos MGA Entertainment revoltou pais ao redor do mundo ao introduzir bonecos com genitália.

