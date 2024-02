Cantora de forró e marido morrem afogados em carro ao tentar cruzar ponte no Ceará

(Foto: Reprodução | Instagram)- Corpos de casal foram encontrados em rio na cidade de Jardim, no interior do Ceará.

A cantora de forró Marcinha Sousa e o marido dela, conhecido como “Ivan da Van”, morreram afogados quanto tentavam atravessar uma ponte sobre um rio na cidade de Jardim, no interior do Ceará. Os corpos do casal foram encontrados na noite desta segunda-feira (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam desaparecidas desde domingo (18). Os agentes foram chamados, realizaram buscas e localizaram o veículo do casal dentro da água, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, zona rural do município.

A suspeita é que o carro com os dois foi arrastado com a força das águas. A cidade de Jardim teve uma forte chuva na segunda-feira, de 110 milímetros, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao retirar o carro, os bombeiros localizaram os corpos de Marcinha e Ivan.

Marcinha Sousa tem mais de 500 mil seguidores em suas redes sociais. Ela costumava postar vídeos cantando músicas de forró e piseiro, além de compartilhar as apresentações que fazia. Em novembro de 2023, ela gravou um clipe da música “O mundo dá voltas”, uma de suas canções de trabalho.

A artista é irmã do cantor Fernando Pisadinha, que estava em viagem para um show em São Paulo quando soube da morte dela e do cunhado.

