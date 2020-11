Casal preso acusado de estupra amiga após festa em residência em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A mulher passou por um exame de corpo de delito que comprovou as agressões e foi colhido material genético, que espera o resultado do exame.

De acordo com a denúncia, o casal suspeito teria convidado amiga via whatsApp para um jantar, e neste momento eles passaram a consumir cervejas e vodka, insistindo para que a vítima bebesse.

O caso, que aconteceu no início desta semana em uma residência do bairro Otavio Onetta em Novo Progresso.

O crime, foi filmado pela esposa que permitiu o marido de ter ato sexual com a ‘amiga’, a vítima procurou a polícia no dia seguinte acusado o casal de ter sido induzida a ingerir bebida alcoólica, ainda ficou a dúvida de o marido ter usado preservativo ou não.

You May Also Like