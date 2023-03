Caso Yasmin: dono de lancha acusado de envolvimento na morte de influencer deixa prisão

Lucas Magalhães, na época da prisão. — Foto: Filipe Bispo / O Liberal

Lucas Magalhães é proprietário da embarcação onde Yasmin Macêdo estava antes de morrer. Ele foi liberado após habeas corpus e deve ser submetido a júri popular em maio.

Lucas Magalhães, acusado de envolvimento na morte da influencer paraense Yasmin Macêdo em dezembro de 2021, deixou a prisão na noite de segunda-feira (27). A soltura foi confirmada na manhã desta terça (28) pela defesa do réu.

Ele é o dono da embarcação onde Yasmin Macêdo estava antes de morrer e foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio por dolo eventual, porte ilegal, disparos de arma de fogo e fraude processual. Lucas confessou porte e disparo de arma de fogo.

A Justiça do Pará concedeu habeas corpus a Lucas Magalhães na manhã de segunda (27) e à tarde, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu o alvará de soltura. Ele estava preso desde novembro do ano passado no complexo penitenciário de Santo Bárbara do Pará.

Júri popular

O acusado segue respondendo o processo em liberdade, com cumprimento de medidas cautelares, que não incluem uso de tornozeleira eletrônica, segundo o advogado de Lucas.

Ele deve ser submetido a júri popular em maio. A defesa dele recorreu da decisão do júri, mas o recurso ainda não foi julgado.

O advogado da família da vítima acredita que o júri será mantido. “É muito importante frisar e deixar bem claro: foi julgado o habeas corpus que tratava da questão da prisão preventiva dele e nada tem a ver com o mérito do processo principal. Havendo o encerramento da fase recursal , o Lucas será submetido ao tribunal do júri onde será julgado por sete pessoas da sociedade e ali será dada a devida resposta pela sociedade fazendo-se justiça”, , detalhou Madson Nogueira.

Entenda o caso

Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo era estudante de medicina veterinária e tinha 21 anos quando desapareceu durante um passeio no barco de Lucas Magalhães, no dia 12 de dezembro de 2021. O corpo foi encontrado no dia seguinte. Os dois estavam com mais pessoas na lancha.

Durantes as investigações, a polícia chegou a trabalhar com 20 versões de como ocorreu a morte.

Após prestar depoimento à Polícia Civil, o dono da lancha relatou que conhecia a influencer há seis meses, por meio de eventos e lugares que frequentavam em comum,enquanto a mãe de Yasmin disse à polícia que eles tinham um relacionamento amoroso. Lucas Magalhães nega.

Em janeiro, o processo contra outras quatro pessoas suspeitas de envolvimento foi arquivado. Segundo a família, entre eles havia envolvidos em um ‘pacto de silêncio’ sobre morte da influencer.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Santarém e Região — PA em 28/03/2023/16:27:01

