Conheça tudo sobre o Gates of Olympus game

Uma das diversões favoritas dos brasileiros tem sido cada vez mais os jogos online, por isso, vamos falar neste texto sobre o Gates of Olympus.

A cada dia que passa aumenta os adeptos dos jogos online e, com isso, vão surgindo novas opções de entretenimento. Você conhece o Gates of Olympus? Falaremos mais sobre ele durante o texto.

A curva das pessoas que buscam por alternativas de distração na internet muito, principalmente, depois da pandemia. E, por isso, temos visto as ofertas de jogo online subirem a cada dia.

É por isso que hoje vamos dar mais detalhes sobre esse game que está em alta.

Saiba mais detalhes sobre o Gates of Olympus

Para se ter uma ideia, de acordo com um estudo, da nona edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), 3 a cada 4 brasileiros consomem jogos eletrônicos. Então, se você faz parte desta lista, conheça tudo sobre o Gates of Olympus.

Disponível desde 2021 nas plataformas de cassino online, ele é um dos principais jogos da Pragmatic Play, desenvolvedora de games.

Com a arte baseada na mitologia grega, ele, que é uma opção para quem gosta da categoria de slots, ainda traz cores vibrantes para dar mais destaque durante a partida.

1 – Veja como jogar o Gates of Olympus

Com o aspecto dos jogos de caça-níqueis, o Gates Of Olympus está disponível nas maiores casas de apostas. Na partida, Zeus, que é o Deus dos Céus na mitologia grega, te receberá na entrada do Olimpo. O jogo tem muitos sons e com um clima bem fantasioso.

Ao iniciar a partida, o jogador entrará 6 cilindros e 5 colunas (6×5) com a possibilidade de ganhar 5 mil vezes mais o valor da aposta em cada jogada. E cada partida poderá ter apostas de R$1 a R$625.

Quando o assunto é o RTP, o Retorno para o Jogador, podemos dizer que ele é alto: mais de 96%. E por falar em retorno, o Gates Of Olympus paga em todos os caminhos da grade, tornando a partida um pouco mais interessante.

Encontramos 10 símbolos de pagamento no jogo e o mais importante é o Scatter, representado pelo símbolo de Zeus.

Ah! Como todos os jogos de slots, se em alguma partida aparecer quatro na grade ou símbolos Scatter simultaneamente, você ganhará a oportunidade de algumas rodadas grátis, podendo render apostas multiplicadas por até 100 vezes.

2 – Como é o pagamento do Gates of Olympus

Agora que você tem uma ideia de como funciona o jogo, é a hora de explicar outra coisa bem importante: o pagamento.

Entre os símbolos que você irá contratar no jogo estão: cálice, pedras preciosas, temporizador de areia e coroa de ouro, anel, dentre outros. Cada item tem um valor. Por exemplo, a combinação de pedra preciosa verde representa, no caso de 12 ou + até 4 vezes do valor que você apostou.

Além disso, é possível ter a sorte de, durante a partida, aparecer um multiplicador com valores aleatórios que podem variar de 2x a 500x do valor da sua aposta.

Já conhecia o Gates of Olympus? Se a resposta foi sim, conte para a gente como foi a sua experiência.

