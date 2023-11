Cinco suspeitos são presos por participarem do desaparecimento de 7 homens em Mato Grosso

Foto: Polícia Civil – Ação aconteceu durante a Operação Revelio, que também cumpriu quadro mandados de busca e apreensão em quatro municípios de MT, em Rio Branco (AC) e Maceió (AL).

Cinco pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (22), suspeitas de envolvimento no desaparecimento de sete moradores do município Campos de Júlio, a 692 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, ainda foram cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão, durante a Operação Revelio, em Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Cuiabá, Rio Branco (AC) e Maceió (AL)

Os suspeitos são investigados pelo desaparecimento de sete homens em 2021. As vítimas foram identificadas como José Edmilson dos Santos, José Herculano da Silva, Junior da Silva Furman, Beto Douglas Pinheiro Moraes, Pedro Eugênio Figueiredo, Felipe Farias de Oliveira e Gabriel Arcanjo de Lima.

Conforme investigação da Delegacia de Campos de Júlio, o desaparecimento está ligado ao chamado “tribunal do crime”, sendo eles alvos de execuções por integrantes de uma facção criminosa, que exercem a função conhecida como “disciplina”.

Entre os suspeitos presos estão os executores e mandantes da organização criminosa, que devem responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tortura e associação criminosa.

A operação

Durante as buscas foram apreendidas uma arma de fogo, munições e quatro celulares, possivelmente usados para estelionato, em uma residência em Campo Novo dos Parecis. O suspeito preso no local também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Com ajuda de cães farejadores, as equipes também realizam buscas para localizar os restos mortais dos desaparecidos em locais indicados pela investigação.

A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, por meio do Núcleo de Busca, Resgate e Salvamento de Várzea Grande, dos policiais civis das Delegacias de Comodoro, Vila Bela da Santíssima Trindade, e do Núcleo de Inteligência (NI) da Regional de Pontes e Lacerda.

Fonte: Por g1 MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/12:43:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...