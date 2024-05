Aos 64 anos, avó de 3 netos é sucesso na web por superação e corpo sarado; veja fotos

(Foto: Reprodução/Instagram)- A pedagoga de Roraima, Jacira Noronha está dando o que falar nas redes sociais, onde reúne mais de 186 mil seguidores adeptos da malhação. Com 64 anos, mãe de quatro filhos e prestes a se tornar avó pela quarta vez, Jacira impressiona com seu corpo atlético, com direito a barriga de tanquinho, dando inveja a muitos jovens de todo o Brasil.

Os seguidores pedem dicas de treinos e rasgam elogios a super vovó para ficar com o corpo igual ao dela. Em entrevista exclusiva para a Sputnik, Jacira contou que a rotina de musculação e treinos aeróbicos acontece há 13 anos, desde quando começou a praticar exercícios como uma forma de se recuperar de um acidente de moto que sofreu em 2003, quando tinha 43 anos.

“A musculação começou a fazer parte da minha vida desde que eu sofri um acidente de moto. Eu fui procurar a academia no sentido de procurar saúde. Eu estava com o movimento da perna comprometido, grande perda de massa muscular, porque a musculatura não respondia aos estímulos então eu busquei a academia.”

A pedagoga conta que precisava ter feito uma cirurgia, mas como não tinha condições financeiras, procurou na prática de exercícios a cura, mesmo com a contra indicação de seu médico. Jacira afirmou que e em seis meses superou todas as adversidades e recuperou os movimentos da perna. “Nesse período era para eu fazer uma cirurgia, mas como as condições financeiras não davam para fazer, eu por minha conta e risco eu fui para a academia, porque o meu próprio ortopedista disse que eu não deveria nem passar na frente de uma academia.

A partir desse momento eu encarei com a intenção apenas de reabilitação. Com seis meses eu estava totalmente recuperada, me apaixonei pela prática e decidi que a partir dali eu ia ter minha própria academia, e hoje é o que está acontecendo”.

A rotina da pedagoga é forte, são 17 horas por dia, em que se reveza como professora de uma escola pública estadual em Boa Vista, faz exercícios à tarde, como agachamentos com 90kg, geralmente ao lado das duas filhas, administra ainda sua academia e faz também o curso de Educação Física à noite. Apesar do corpo escultural, Jacira diz que não pretende entrar para o mundo de campeonatos fitness, como uma de suas filhas, Karolina Marreiro, que é fisiculturista, e este ano conquistou o Miss Universe Fitness nos EUA.

