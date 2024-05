Whatsapp deixa de funcionar em 35 modelos de smartphones a partir desta quarta; veja quais

A partir deste 1º de maio, diversos aparelhos smartphones deixarão de suportar o funcionamento do Whatsapp, um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo. A lista inclui diversos modelos com o sistema operacional Android, como Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony e Samsung, além de alguns iPhones.

Quem tiver algum dos aparelhos dessa lista deve providenciar um backup das mensagens para garantir que elas não sejam perdidas, ou então migrá-las para um novo modelo.

Quando o WhatsApp deixa de ser compatível com uma versão de um sistema operacional, os usuários perdem benefícios como atualizações, correções do sistema e suporte técnico em geral, o que compromete o funcionamento do app no aparelho.

Empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta destaca que a decisão pretende melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta, o que exige uma adaptação às capacidades técnicas que só dispositivos mais modernos podem oferecer.

Ao todo, 35 modelos deixarão de suportar o app. Veja quais:

Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.

iPhone

iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.

Motorola

Moto X e Moto G

Lenovo

Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.

Huawei

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625.

LG

Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.

Sony

Xperia Z1 e Xperia E3.

Fonte: O GLOBO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/05/2024/06:31:56

