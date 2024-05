Andressa Urach não descarta volta à prostituição mesmo com fortuna de conteúdos adultos

Andressa Urach não descartou retornar à prostituição, caso necessite. (Foto: @nuaporfabriciogarcia / @andressaurachoficial)

A modelo diz que tem ganhado muito dinheiro com as plataformas de conteúdo adulto.

Andressa Urach, 36, revelou que ficou rica com os conteúdos adultos, mas não descarta retornar à se prostituição caso necessite. “Eu sou ex-p*ta. Se é que existe. Criei esse título, agora que eu não trabalho mais com programa porque estou rica por causa do Privacy”, declarou. “Mas, se faltar dinheiro, a gente volta a ser p*tinha de novo, porque eu gosto”.

A modelo concedeu entrevista ao show de humor Fritada. Andressa Urach voltou a produzir conteúdo adulto em fevereiro de 2023 com vídeos sensuais e explícitos. A modelo saiu da Igreja Universal e se separou. As produções eram gravadas pelo filho mais velho da modelo, Arthur Urach.

Em março de 2023, Andressa confessou a Luciana Gimenez que tinha voltado à prostituição. Ela falou que o ex-marido era um de seus clientes na casa noturna que trabalhou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

