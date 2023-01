Cobrador de ônibus é feito refém durante abordagem da PRF, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante dos fatos, os quatro homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Benevides. Com eles, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e drogas. (Com informações do O Liberal).

Após encontrar maconha nos pertences de um dos passageiros, a PRF determinou o desembarque de quatro pessoas para averiguação. Durante as buscas, um dos envolvidos sacou uma arma de fogo e fez de refém o cobrador do veículo. Ao ver oportunidade, o cobrador reagiu e segurou o revólver, momento em que houve um disparo, que não atingiu ninguém. A PRF, então, conteve o indivíduo.

De acordo com informações da PRF, o veículo se dirigia de Belém para o municipio de Quatipuru, nordeste do Pará, quando foi abordado pelos agentes. A ação fez parte de operação de fiscalização em veículos de transporte de passageiros na rodovia.

Um cobrador de ônibus foi feito de refém, na tarde de terça-feira (11), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um veículo no km 19 da rodovia BR-316, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O trabalhador reagiu e a polícia conseguiu conter o suspeito. Ninguém ficou ferido. Quatro pessoas foram presas na ação.

