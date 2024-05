Madonna faz doação milionária para vítimas das chuvas no RS

(Foto:Reprodução) – De acordo com o colunista Erlan Barros, a rainha do pop doou um valor alto para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Madonna se apresentou no Rio de Janeiro no último sábado (4). | (Victor Chapetta/AgNews)

Depois de muitas especulações e polêmicas quanto ao cachê que a rainha do pop recebeu por show no Brasil, uma informação pegou todos de surpresa na tarde desta segunda-feira (6).

No último sábado (4), o Brasil parou para assistir ao show de Madonna, no encerramento de sua turnê The Celebration tour no Rio de Janeiro. O que poucos sabiam é que, em segredo, a cantora fez uma generosa doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O show, realizado na praia de Copacabana, foi gratuito para o público, mas teve um custo aproximado de R$ 60 milhões, financiado pelo governo do Estado, pela prefeitura do Rio de Janeiro e, principalmente, pelo banco Itaú.

Segundo informações do colunista Erlan Bastos, do Em Off, Madonna não ficou com todo esse dinheiro. Ao tomar conhecimento da tragédia causada pelas chuvas intensas e enchentes no sul do país, ela decidiu fazer uma doação milionária para ajudar as vítimas.

A quantia doada pela cantora foi de R$ 10 milhões, destinada a auxiliar no processo de reconstrução das cidades afetadas e para ajudar aqueles que perderam suas casas e, em alguns casos, seus entes queridos.

Madonna deixou o Rio de Janeiro na noite do último domingo (5), acenou para os fãs e mandou beijos para quem estava na frente do hotel Copacabana Palace.

Fonte:DOL com informações de Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...