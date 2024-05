Dia do Apocalipse: Data De Extinção Em MASSA Da Terra É Divulgada Por Cientistas

(Foto: Reprodução)- Em um estudo recente publicado pela renomada revista Nature Geoscience, cientistas da Universidade de Bristol apontam para um cenário preocupante em relação ao futuro do planeta Terra e a vida dos mamíferos, incluindo os humanos. Este relatório destaca os efeitos dramáticos do eventual surgimento de um novo supercontinente.

O que revela o novo estudo sobre supercontinentes e o clima global?

O estudo utiliza dados obtidos por supercomputadores que simulam modelos climáticos para o que seria o próximo supercontinente, nomeado de Pangea Ultima, previsto para se formar em aproximadamente 250 milhões de anos. Essas simulações indicam mudanças drásticas nos parâmetros climáticos, trazendo consequências severas para a vida como conhecemos.

De acordo com a pesquisa, com a formação de Pangea Ultima, o aumento significativo no nível de dióxido de carbono e uma maior incidência solar de cerca de 2.5% resultariam em temperaturas extremas, que poderiam oscilar entre 40°C e 70°C. Estes fatores contribuem para um cenário onde a maior parte do supercontinente estaria sujeita a um clima extremamente quente e úmido, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida mamífera atual.

Como a tectônica de placas influencia as mudanças climáticas no futuro?

O estudo aborda também o papel crítico dos processos tectônicos, como a movimentação das placas continentais e as frequentes erupções vulcânicas, que teriam como resultado uma emissão massiva de dióxido de carbono para a atmosfera. Essas emissões, além de aquecerem ainda mais o planeta, trariam secas prolongadas e escassez de alimentos e água, intensificando a taxa de extinção de várias espécies.

Adaptação dos mamíferos aos novos extremos climáticos

Historicamente, mamíferos têm demonstrado uma extraordinária capacidade de adaptação a condições adversas. No entanto, o futuro pintado por este estudo coloca em questão até que ponto as adaptações biológicas, como a hibernação e a regulação térmica através do suor, poderão permitir a sobrevivência dessas espécies num planeta tão alterado.

Quais são as implicações para a humanidade e o meio ambiente?

A emergência deste supercontinente não só remodela as condições climáticas globais mas também reforça a urgência em estudar e compreender melhor os mecanismos que governam nosso planeta. A pesquisa sugere uma reflexão sobre as políticas ambientais atuais e a necessidade de preparação para um futuro climático potencialmente desafiador.

Modelos climáticos avançados preveem condições extremas

Emissões de CO2 e aumento da radiação solar amplificam o calor

Capacidade de adaptação dos mamíferos severamente testada

O panorama pode parecer sombrio, mas os dados oferecidos pelos cientistas de Bristol são cruciais para o planejamento de estratégias que possam mitigar os efeitos adversos dessas transformações a longo prazo. A ciência, mais uma vez, se mostra essencial como luz guia para a preservação da vida na Terra.

Preparem-se: o conhecimento é a nossa maior ferramenta contra as adversidades do futuro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/19:34:01

