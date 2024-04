Concurso mundial de fotografia anuncia vencedores da edição 2024; veja galeria

Um foguete Falcon Heavy da SpaceX passa pela lua transportando o veículo espacial X-37B para a órbita da Terra. — Foto: Pascal Fouquet/Sony World Photography Awards

Dividido em diversas categorias, o Sony World Photography Awards é uma das premiações de mais destaque no mundo. Concurso escolhe as melhores fotografias produzidas no ano anterior.

A World Photography Organisation divulgou os vencedores das categorias Nacional, Regional e Aberta de seu concurso “Sony World Photography Awards”. A edição de 2024 da premiação internacional celebra os autores de algumas das melhores fotografias produzidas no ano passado.

Os vencedores gerais e os de outras três categorias ainda serão anunciados em 18 de abril. Prêmios em dinheiro serão dados aos melhores, com destaque para o Fotógrafo do Ano. Além disso, todos os ganhadores terão seus trabalhos exibidos em Londres, no Reino Unido, e em outras cidades, além de publicados em livro.

Veja abaixo a galeria com algumas das fotos vencedoras das categorias Nacional, Regional e Aberta:

