Concursos: Pará tem mais de 400 abertas nesta semana

A semana inicia com oportunidades para quem deseja ingressar no funcionalismo público. São mais de 400 vagas destinadas a vários níveis de escolaridade e em diferentes órgãos públicos.

Os salários iniciais a serem pagos aos aprovados pelos concursos vão de R$1.215,00 a R$ 8.443,89. A maior concentração de vagas é da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), que oferta 250 chances, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e de Administração (Seplad).

A partir de hoje (6), a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) começa a receber inscrições para o seu concurso que visa preencher 25 vagas para profissionais com ensino superior. Entre os cargos estão de Administração; Analista e Gestão de TI; Telecomunicações; Arquitetura; Ciências Contábeis e Econômicas; Direito; Engenharia Civil; Estatística; Pedagogia; Psicologia, entre outros.

Os interessados que, quando aprovados, vão receber remuneração no valor de R$ 6.911,84, devem realizar inscrição pelo site da banca organizadora, até o dia 7 de março. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00. Dependendo da situação do candidato, é possível solicitar isenção do valor entre os dias 7 a 13 de fevereiro.

Já nesta terça-feira, iniciam as inscrições para o certame do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região (Creci PA/AP). O processo seletivo tem como objetivo preencher 19 vagas, além de formar cadastro de reserva para profissionais com níveis médio, técnico e superior.

Os admitidos que vão cumprir jornadas de 40 horas semanais, terão remuneração variando de R$ 1.870,00 a R$ 2.464,00. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 07 de março de 2023, pelo site da organizadora.

Além desses, outros três concursos seguem com inscrições abertas e oportunidades para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) está com 24 vagas disponíveis para início imediato nos cargos de Assistente Administrativo; Assistente de Informática; Técnico Previdenciário A; Analista de Investimento; e outros.

Para tentar uma das oportunidades, o interessado deve efetuar as inscrições até o dia 14 de fevereiro, através do site da banca organizadora que é a Cetap. Os valores da taxa de inscrição variam de R$ 52,00 a R$ 63,00. E deverão ser pagos até o dia 15 de fevereiro de 2023.

O Hospital Ophir Loyola (HOL) também continua com o concurso público aberto para preenchimento de 121 vagas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem; Médico com especialidade em Clínica Médica; Farmacêutico; Biomédico; Técnico de Administração e Finanças; Pedagogo; Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho; entre outros.

As remunerações mensais vão de R$ 1.215,50 a R$ 3.696,38, e para concorrer a uma das vagas é necessário realizar inscrição via internet até o dia 03 de março de 2023. As taxas de inscrição vão de R$ 52,00 a R$ 63,00. O processo vai contar com duas etapas de classificação: prova objetiva e discursiva e avaliação de títulos.

Até o dia 15 de março, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) vai estar recebendo inscrições do seu concurso público que vai preencher 250 vagas.

No nível médio, as oportunidades são para Assistente Administrativo; Assistente de Informática; Técnico de contabilidade e Técnico de enfermagem. Já para o nível superior as vagas são destinadas para Analista de sistemas; Engenheiro Civil; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo e Médicos com especialidades. As inscrições são aceitas via internet e as taxas vão de R$ 52,00 e R$ 79,00. (Com informações de Wesley Costa).

