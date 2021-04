Bandidos invadem hospital e matam paciente na frente da mãe em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

“As pessoas do quarto informaram que a mãe do Bruno reconheceu uma das pessoas que estava dando os tiros e, quando tentou fechar a porta, o bandido abriu e disse para se afastar, porque ela sabia o motivo de ele estar sendo morto. O paciente ainda abriu os olhos após o primeiro disparo, mas não teve mais nenhuma reação”, prosseguiu.

Testemunhas relataram que enquanto quatro pessoas ficaram na portaria da unidade hospitalar, duas entraram em busca do “leito 13”, onde ficam pacientes recém-operados. A dupla de criminosos abriu uma das portas com o pé e invadiu o local em busca de Bruno. A vítima estava acompanhada da mãe, que viu toda a cena de execução.

Um jovem de 20 anos foi morto dentro do Hospital Municipal de Marabá (HMM) na madrugada desta terça-feira (27), na cidade do sudeste paraense. Pelo menos seis homens seguiram até o local para execução de Bruno Fernandes Mendes, conhecido como “Loirinho”. A vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio na noite de domingo (25), quando foi atingida por três disparos de arma de fogo.

