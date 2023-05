Congresso aborda fenômenos OVNI ocorridos na Região Norte

Evento relembra fenômenos ocorridos no Pará e em outros lugares do Brasil e do mundo — Foto: Divulgação

‘Ufo Norte’ ocorre no próximo sábado (6) e relembra Operação Prato, que investigou fenômeno chupa-chupa na década de 70 no Pará.

No próximo sábado (6), Belém recebe o 2º Congresso Ufo Norte, evento que aborda a ufologia e traz para o centro da discussão fenômenos OVNI (Objeto Voador Não Identificado), em especial na Região Norte.

Este ano o Ufo Norte conta com a participação de Heitor Costa, que apresenta informações de como OVNIs chegaram à região metropolitana de Belém em 1977, e conta com a participação de pessoas que presenciaram os fenômenos.

O pesquisador João Marcelo vai participar on-line do evento falando sobre casos de abdução e contatos de terceiro grau ocorridos no mundo inteiro.

Outro pesquisador que estará no evento, também on-line, será Marco Leal, que faz parte do documentário “ De Carona com Os OVNIS”. Ele abordará as novidades do caso que ficou conhecido mundialmente como “Incidente em Varginha”.

O ufólogo Luís Pires, que faleceu em 09 de novembro de 2018, será homenageado no evento. Luís se debruçou quatro décadas sobre a pesquisa ufológica. Antigo membro do pioneiro do Grupo Ufológico da Amazônia, Luís pesquisou o chamado fenômeno “Chupa-chupa”, poucos anos após o seu surgimento. Familiares do ufólogo estarão presentes no evento.

Nathan de Moura, idealizador do evento, levará relatos de pessoas que afirmam terem tido encontro com OVNIs no Pará. Testemunhas estarão presentes para contar a experiência.

Paralela às apresentações, haverá uma feirinha de livros e objetos ligados à temática ufológica. O Ufo Norte 2 tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo contato (91)98241-2579.

Serviço: 2º Ufo Norte

Data: sábado, 6 de maio de 2023

Hora: 14h às 19h

Local: Auditório da Unama Parque Shopping (Av. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde – Belém)

Inscrições: (91)98241-2579.

