Operação da Polícia Civil flagra furto de energia de transformador em olaria, em Santarém

O transformador foi retirado pela distribuidora de energia — Foto: Divulgação/rede sociais

Uma ligação clandestina direta do transformador abastecia todo o maquinário da olaria, segundo a polícia.

Durante operação da Polícia Civil em conjunto com a distribuidora de energia Equatorial Pará, foi constatado que uma olaria estava furtando energia de um transformador.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), na rua das Palmeiras, bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a polícia, o dono da olaria não foi localizado. Um funcionário que estava na local no momento do flagrante, fugiu ao perceber a presença da polícia.

Ao g1, um funcionário da distribuidora de energia, que não quis se identificar, informou que o dono da olaria já teria sido flagrado praticando o mesmo crime em setembro do ano passado, e já acumula um débito alto com a distribuidora.

Na época do primeiro flagrante, o empresário foi notificado a comparecer na distribuidora de energia para um acordo financeiro, o que foi ignorado por ele. Na manhã desta quinta-feira, durante operação da Polícia Civil, foi encontrada a mesma ligação, que conectava o transformador de energia direto para a olaria.

De acordo com Informações dos moradores, todas as vezes que os maquinários da olaria são ligados, a rede elétrica fica sobrecarregada, o que tem prejudicado o fornecimento para as residências. Por isso, várias denúncias contra o empresário já foram feitas. Na manhã desta quinta, funcionários da distribuidora de energia retiraram o transformador usado clandestinamente pelo dono da olaria.

Ainda de acordo com os moradores, o empresário comercializava tijolos com valor bem abaixo do preço de mercado.

O delegado da Polícia Civil, Kleidson Castro, informou que essa operação da PC junto com a distribuidora de energia, busca diminuir o número de furtos dessa natureza, que vêm acontecendo na cidade, gerando um prejuízo para quem paga corretamente pelo consumo de energia elétrica.

“O objetivos é reduzir o número de pessoas que desviam energia, para que um não pague mais caro que o outro, em razão de algumas pessoas que não estão pagando. Então a gente alerta as pessoas que estão ainda praticando esse crime que busquem uma regularidade. Os alvos dessas operações são pessoas que já foram autuadas, pessoas reincidentes e que já foram orientadas”, informou Kleidson Castro.

O delegado disse ainda que instaurou um inquérito por portaria para investigar o caso. “E agora será instaurado inquérito por portaria.

As penas variam de um a quatro anos quando é furto de energia simples. Quando é cometido mediante fraude, ela pode chegar de dois a oito anos. Então é realmente um crime de penas elevadas. A pessoa vai ter muito mais dor de cabeça respondendo ao procedimento criminal do que se regularizar junto à distribuidora”, ressaltou.

Em nota, a distribuidora de energia, informou que prática de furto de cabo de energia é ilegal e perigosa. As consequências podem ser graves e até fatais ao mexer em uma rede energizada. Além de provocar falta de energia na área, outros problemas podem ser ocasionados como danos a equipamentos dentro de casa, curtos-circuitos, choques e incêndios.

A nota diz ainda que distribuidora de energia orienta a quem presenciar o furto de cabos ou suspeitar de alguma atividade ilegal, deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

A denúncia pode ser feita de forma anônima. Já para a falta de energia por conta desta situação, o cliente deverá entrar em contato com os canais de atendimento, como a assistente virtual Clara no número (91) 3217 8200. Na Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/16:32:10 Com informações do Gleilson Nascimentoi, g1 Santarém e Região — PA.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...