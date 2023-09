Coordenador-geral do Sintepp de Viseu é preso por suspeita de envolvimento a assalto a banco

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) de Viseu, Valdeir Sousa, foi preso, nesta terça-feira (12), por ser suspeito de participação no assalto à agência do Banpará naquele município (Facebook de Valdeir Sousa)

A assessoria do Sintepp confirmou a informação; outros dois suspeitos já haviam sido presos antes

O coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) de Viseu, Valdeir Sousa, foi preso, na terça-feira (12), por suspeita de participação no assalto à agência do Banpará naquele município. À Redação Integrada de O Liberal, o Sintepp confirmou a informação e, ainda nesta quarta-feira, deverá divulgar uma nota sobre o assunto.

Até agora, há três suspeitos presos e outros três morreram em confronto com a Polícia. Sem citar nome, o governo do Estado informou que, no final da noite desta terça-feira (12), equipes de agentes das Polícias Militar e Civil prenderam, em flagrante, mais um homem envolvido no roubo a uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), ocorrido na última sexta-feira (8), no município de Viseu. O suspeito foi localizado também no município de Viseu.

De acordo com as investigações, o homem é apontado como um dos articuladores da ação criminosa. Outros dois suspeitos foram presos por darem apoio logístico e organizarem a fuga para o restante do grupo.

Após a prisão e realização de todos os procedimentos administrativos, ele e os outros dois presos foram conduzidos ao sistema penitenciário e estão à disposição da Justiça. “As respostas rápidas que o sistema de segurança vem conseguindo dar são fruto de total integração entre as equipes que estão atuando nesse caso. Estamos trabalhando com agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, equipes locais e especializadas das Polícias Militar, Civil e Científica, que realiza as perícias. Portanto, as diligências seguem em andamento para localizar outros envolvidos na ação criminosa”, afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O roubo, na modalidade “Novo cangaço”, que teve como alvo a agência do Banpará, ocorreu na madrugada da última sexta-feira (8), no município de Viseu. Na ocasião, não houve feridos. De forma imediata, equipes especializadas das Polícias Militar e Civil, além de peritos da Polícia Científica e Grupamento Aéreo de Segurança Pública, foram deslocadas para a cidade a fim de fortalecer o trabalho das investigações, auxiliando as forças de segurança locais.

Durante as buscas, na última segunda-feira (11), foram localizados, na zona rural, três envolvidos na ação, que morreram em confronto com os policiais. A polícia já recuperou mais de R$ 70 mil em espécie, quatro fuzis, duas armas de fabricação caseira, cartucheiras .32 e .40, mais de 400 munições, 21 carregadores de armas, explosivos, dois coletes balísticos, oito celulares, lanternas e roupas camufladas. Na terça-feira (12), três homens foram presos sob suspeita de participação na logística da ação criminosa.

