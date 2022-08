Exército seleciona militares temporários para vagas de nível fundamental ao superior

(Foto:Reprodução) – Voluntários irão compor a força terrestre no Pará, Amapá e Maranhão

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o processo seletivo de militares voluntários temporários nos Estados do Pará, Amapá e Maranhão para a 8ª Região Militar, subordinada ao Comando Militar do Norte (CMN). As vagas são para oficiais, sargentos e cabos, de diferentes áreas que exigem desde o ensino fundamental ao superior.

Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio site da 8ª Região Militar, de forma gratuita. Para os postos de oficiais, os candidatos precisam ter o ensino superior completo.

Para sargento, é exigido pelo menos um curso de nível técnico, enquanto que para cabo, precisa ter o ensino fundamental e o curso profissionalizante da área que o habilite para se inscrever.

O Exército ressalta que durante a seleção não há obrigatoriedade de convocação de todas as especialidades previstas no edital ou o compromisso quanto à incorporação dos inscritos. A efetiva contratação é condicionada à existência de vaga, de acordo com a necessidade de militares temporários nas Organizações Militares do Comando Militar do Norte (CMN). Os voluntários incorporados podem receber um salário que varia de R$ 2.627 a R$ 3.152. (Com informações do Emilly Melo).

