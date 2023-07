Corinthians melhora no segundo tempo, mas perde para América-MG pelas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians perdeu para o América-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão melhorou na segunda etapa, mas não escapou de mais um resultado negativo sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, no Estádio Independência.

O jogo em Belo Horizonte foi marcado pela grande atuação do goleiro Mateus Pasinato, especialmente no segundo tempo. O gol americano foi marcado pelo meia Juninho, ídolo do clube mineiro.

A volta da eliminatória contra o América-MG está marcada para o próximo dia 15 (sábado), às 16h30 (de Brasília). Um simples empate garante o Coelho na semifinal, enquanto o Corinthians precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar de forma direta.

Agora, o Corinthians tem mais um confronto em Belo Horizonte, dessa vez para encarar o Atlético-MG, no próximo sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no gramado do Mineirão.

O jogo – O Corinthians começou o jogo mais ligado que o normal, sendo agressivo na marcação e controlando a partida. Aos 12 minutos, Róger Guedes costurou jogada pela esquerda e finalizou cruzado, para defesa de Pasinato. Pouco tempo mais tarde, Gabriel Moscardo chutou de fora da área, levando perigo para a meta americana.

Depois do ímpeto inicial, o América-MG cresceu. Aos 25 minutos, Benitez driblou Ruan Oliveira e finalizou para defesa de Cássio em dois tempos. Logo em seguida, o Coelho chegou ao seu gol com Juninho, que recebeu passe em profundidade de Lucas Kal e finalizou forte, superando Cássio. Róger Guedes ainda tentou empatar com o Timão antes do intervalo, mas parou em Pasinato.

A etapa final começou de forma movimentada, com ambas as equipes tendo espaço para atacar. Yuri Alberto, pelo Corinthians, e Danilo Avelar, pelo América-MG, tiveram grandes chances nos minutos iniciais. O goleiro Pasinato voltou a brilhar, defendendo chute de fora da área de Fausto e impedindo Yuri de ir às redes.

Com o passar do tempo, o Timão foi aumentando o controle da posse e intensificou a pressão. Aos 28 minutos, Matheus Araújo limpou a marcação atleticana e finalizou com pouca força para defesa de Pasinato. O goleiro se destacou novamente em finalização de fora da área de Biro, no canto esquerdo.

Faltando 10 minutos para o final do jogo, Róger Guedes acertou a trave após cortar a marcação americana, gerando a melhor chance de gol do Timão. Nos instantes finais, o Corinthians pressionou, empurrou o América-MG para o campo de defesa, mas não foi eficiente para chegar ao empate.

