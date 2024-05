Cabo de alta tensão cai em curral e mata mais de 80 bois; prejuízo passa de R$ 200 mil

(Foto: Divulgação/Bom Jesus Leilões)- Cabo de alta tensão cai em curral e mata mais de 80 bois no Tocantins; prejuízo passa de R$ 200 mil

Mais de 80 bois que estavam dentro do curral de um leilão morreram após serem eletrocutados por um cabo de alta tensão. O caso aconteceu na terça-feira (30) em Bom Jesus do Tocantins, região central do estado, e o prejuízo é de mais de R$ 200 mil.

De acordo com os responsáveis pelos animais, o cabo da rede de energia se rompeu e caiu próximo ao curral com bois da raça nelore, senepol e tabapuã. O valor do prejuízo também envolve equipamentos eletrônicos.

A Energisa, concessionária que presta o serviço no estado informou que foi ao local e realizou os procedimentos de segurança e isolou o trecho. Disse também que está em contato com o proprietário, prestando apoio e suporte necessário e que vai apurar as causas que levaram ao incidente. Veja a íntegra da nota no fim da reportagem.

Até a noite de terça-feira, os donos da empresa de leilão não tinham um número fechado de animais mortos, já que alguns ainda apresentavam sequelas e também poderiam morrer.

Além do prejuízo, a empresa também lamentou o abalo emocional das pessoas que presenciaram a morte dos animais, que aconteceu logo após a finalização do leilão.

Uma equipe da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) foi chamada para analisar a situação e dois veterinários constataram a morte dos animais.

Segundo a Adapec, o leilão está devidamente registrado e possui responsável técnico. Os corpos dos animais foram levados para o aterro sanitário de Bom Jesus e enterrados durante a tarde.

O que diz a Energisa

Na madrugada desta terça-feira (30), por volta das 04h da manhã, equipes da Energisa foram acionadas para atender uma ocorrência de rompimento de cabo em área privativa na cidade de Bom Jesus do Tocantins. Ao chegar no local, todos os procedimentos de segurança foram tomados e o trecho isolado. A Energisa informa que está em contato com o proprietário, prestando todo apoio e suporte necessário para o caso. As causas que levaram ao incidente ainda serão apuradas.

Fique ligado nos procedimentos de segurança em situações envolvendo a rede elétrica: Em caso de cabos rompidos, não se aproxime do local. Nunca toque em fios no chão ou tente mexer na rede elétrica. Caso presencie algo do tipo, a orientação é informar imediatamente a Concessionária por meio dos seus canais de atendimento e ao o Corpo de Bombeiros.

Fonte:site/ surgiu.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2024/06:31:56

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

