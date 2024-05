Garçom que matou vereador dentro de restaurante no Ceará revela motivo do crime; vídeo

Garçom que matou vereador dentro de restaurante em Camocim (CE) revela motivo do crime; vídeo

Além do parlamentar, foram atacadas outras duas vítimas, o dono do local e mais um cliente do estabelecimento

O vereador do município de Camocim, César Veras, foi morto após ser esfaqueado por um garçom de um restaurante localizado na orla do município neste domingo (28). Além do parlamentar, foram atacadas outras duas vítimas, o dono do local e mais um cliente do estabelecimento.

Antônio Charlan Rocha Sousa, garçom suspeito de matar o vereador César Veras em Camocim, afirmou que estava sofrendo perseguição. “Queria sequestrar minha filha para vender para fora. Tem muita gente no meio envolvidos, é muito forte, é muito grande, é muito grande”, comentou.

O vereador havia chegado ao local quando foi atacado nas costas com um golpe no pescoço. Em seguida, o garçom atacou o dono do restaurante, Euclides Oliveira Neto, de 56 anos, e outro cliente, Fábio Roberto de Castro, de 55 anos. Após o crime, o homem fugiu do local correndo.

Os socorros foram acionados imediatamente, e as vítimas foram levadas às pressas para unidades de saúde próximas. César Veras foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Euclides e Fábio foram socorridos e levados para a Santa Casa de Sobral.

O caso ocorreu no restaurante onde o suspeito trabalhava, por volta das 13h30. No vídeo gravado pelas câmeras de vigilância do estabelecimento, é possível ver o vereador chegando ao local poucos segundos antes de ser assassinado. O político se senta em uma das mesas e, logo após, o suspeito se aproxima pelas costas e o golpeia no pescoço.

Em nota, a Câmara Municipal de Camocim emitiu uma nota de pesar em que lamenta a morte do ex-presidente da Casa. “Neste momento de pesar, nos solidarizamos aos familiares e amigos enlutados”, diz a nota.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará (SSPDS), Antônio Charlan foi preso em flagrante por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no Bairro Tijuca, na saída de Camocim, quando tentava fugir da cidade. A arma usada no crime foi apreendida.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil na região, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. O homem encontra-se à disposição da Justiça. A Delegacia Regional de Sobral continua as investigações.

