Corpo de criança de 2 anos desaparecida em Londrina é encontrado

Thiago Vinícius Procópio Rocha estava desaparecido desde o último sábado (10)

A Polícia Civil do Paraná confirmou que encontrou o corpo de Thiago Vinícius Procópio Rocha, de 2 anos. O garoto estava desaparecido desde o último sábado (10) em um parque em Londrina.

A mãe e o padrastro de Thiago contaram, em depoimento à polícia, que passaram o sábado no parque e que, no momento de ir embora, a criança teria sido colocada no veículo. O parque está desativado atualmente e, como há um rio com correnteza, uma das hipóteses da Polícia Civil é que o garoto tenha caído na água.

O sumiço de Thiago só foi percebido pelos responsáveis depois de dirigirem por 4 km. Quando perceberam a ausência, o casal voltou ao parque. A mãe teria ficado desesperada e não conseguido pedir ajuda. Uma testemunha acionou o Corpo de Bombeiros e as buscas foram iniciadas.

A polícia detalha que o carro tinha cadeirinha para carregar a criança, mas que os responsáveis não a teriam travado. A mãe esclareceu também que o filho não fala e tem um grau de autismo, mas a polícia informou que ainda não tem um laudo com diagnóstico.

Fonte: UOL/FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/20:06:09

