Corpo dilacerado: polícia achou pé, quadril e pele humana por 100 metros na BR-163

A polícia encontrou o pé, o quadril com parte das coxas, além de fragmentos de ossada e pele humana espalhados por cerca de 100 metros na BR-163, na madrugada deste sábado (8). O corpo não foi identificado é de uma mulher. Os pedaços foram achados na região de Rio Verde do Mato Grosso a 137 km de Campo Grande.

Segundo informações do site Rio Verde News, a cabeça da vítima ainda não foi encontrada pela polícia, que investiga a tese de que a vítima foi atropelada e o condutor fugiu, sem prestar socorro.

Por volta das 4h uma equipe da CCR MSVia acionou a PRF (Polícia Rodoviária Federal) após passar pelo local e visualizar um pedaço de carne que parecia ser um pé humano.

Ainda durante a madrugada, inspetores rodoviários federais e funcionários da CCR MSVia encontraram mais partes do corpo humano, como o outro pé e o quadril da vítima com parte dos membros inferiores do corpo (coxas), além de fragmentos de ossada e pele humana espalhados por cerca de 100 metros nas margens da rodovia. Essas partes do corpo humano estavam na área entre os quilômetros 688 e 687 no sentido Coxim/MS/Rio Verde de MT/MS.

A Polícia Científica indicou que se trata de uma pessoa do sexo feminino, pois foi possível identificar o órgão genital. Até o momento a Polícia também não encontrou documentos que possam identificar a vítima.

Ainda segundo o site, o local onde uma das partes foi achada é totalmente sem iluminação.

Os membros superiores, como braços e mãos, tronco, pescoço e a cabeça da vítima, não foram encontrados.

Os restos mortais encontrados até o momento foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Rio Verde do MT e a investigação será conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de MT/MS.

