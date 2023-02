CRECI publica edital de Processo Seletivo Público Simplificado em municípios do Estado do Pará.

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis realizará Processo Seletivo Público Simplificado em municípios do Estado do Pará.

As inscrições já possuem data prevista para abertura.

Foi publicado o edital de abertura das inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), do Estado do Pará. Nele, estão contidas todas as devidas informações referentes ao Concurso: as inscrições, os cargos, as vagas abertas, os requisitos exigidos para cada cargo, bem como o conteúdo programático para estudo, entre outros.

O processo tem as inscrições previstas para serem abertas no dia 07 de fevereiro de 2023. Os interessados na participação deste, poderão acompanhar o andamento do certame no site da organizadora (www.nossorumo.org.br) – Instituto Nosso Rumo, a fim de manterem-se atualizados.

Fonte:ASCOM Creci-PA

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023

