Publicação: Nº 025/2023 – CLODOALDO DE SOUZA

CLODOALDO DE SOUZA, inscrito com o CNPJ 41.327.477/0001-63, localizada na, Rua: Paraiba, QD 920, LT 64, Tom da Alegria, s/nº, Novo Progresso – PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA-NP a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S) , em 06/02/2023 , através do protocolo nº 181/2023 , para a sua atividade, Fabricação de moveis de madeira.

