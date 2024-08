Criança quebra vaso de 3,5 mil anos exposto em museu de Israel

(Foto: Divulgação / Museu Hecht)- O jarro, datado da Idade do Bronze (2200-1500 a.C.), era considerado raro por estar intacto até o incidente.

Um menino de 5 anos quebrou acidentalmente um jarro de 3,5 mil anos durante uma visita ao Museu Hecht, em Haifa, no norte de Israel. O artefato, descoberto há décadas em escavações, é anterior aos reinados bíblicos de Davi e Salomão. Segundo o museu, a peça de cerâmica, datada da Idade do Bronze (2200-1500 a.C.), era considerada rara por estar intacta até o incidente.

O pai da criança relatou que o menino puxou o jarro, curioso para ver o que havia dentro, mas o objeto caiu e se quebrou. “Fiquei em choque quando vi meu filho ao lado da peça quebrada. No primeiro momento, pensei: ‘Ele não fez isso’”, contou o pai. Após o susto, o homem acionou a segurança do museu.

O Museu Hecht reconheceu que a relíquia estava exposta na entrada do local sem a proteção de uma caixa de vidro, pois acreditava-se que o objeto arqueológico deveria ser exibido “sem obstruções”.

Apesar do incidente, o museu convidou a criança e sua família para uma nova visita guiada à exposição. “Há casos em que itens de exposição são danificados intencionalmente, o que é tratado com grande severidade, incluindo o envolvimento da polícia. Neste caso, não foi isso. A jarra foi danificada acidentalmente por uma criança que visitava o museu, e a resposta será adequada”, afirmou Lihi Laszlo, representante do museu, à BBC.

Laszlo informou ainda que um especialista em conservação já foi acionado para restaurar o jarro, que em breve retornará à exibição.

