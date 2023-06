Crianças são encontradas sem agasalhos e sem comida durante frio intenso em MT

Família foi atendida pela Secretaria de Assistência Social — Foto: Guarda Municipal de Várzea Grande

Toda a família foi encontrada pela Guarda Municipal em situação de vulnerabilidade social.

Três crianças foram encontradas em situação de extrema vulnerabilidade, pela Guarda Municipal de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no Bairro Eldorado, nessa quarta-feira (14). De acordo com a corporação, fazia 14°C no momento e os menores estavam sem agasalhos suficientes para aquece-las.

A Guarda informou que recebeu uma denúncia anônima informando que as crianças estavam em situação de abandono. No entanto, segundo o subcomandante Alexandre Ortiz, ao chegar no local, a equipe notou que toda a família passava dificuldades.

Na casa das vítimas, além da falta de roupas e cobertores, não havia alimentos suficientes.

O caso foi encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social, que esteve no local e levou alimentos e cobertores para a família.

