Pela primeira vez, Lula visita o Pará desde que foi eleito

Lula entregará 222 casas do projeto Minha Casa, Minha Vida, ao lado do ministro Jader Filho, em Abaetetuba, após virá para Belém (Foto:Reprodução).

Ele tem agenda no sábado (17) em Belém e Abaetetuba

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará em Belém, neste sábado (17), pela primeira vez desde que foi eleito em outubro de 2022. Lula terá agenda no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e, em seguida, na capital paraense. Os dois compromissos estão previstos para 10h e 11h, respectivamente.

Em Abaetetuba, ele participará, por volta das 10h, da entrega de 222 casas do projeto Minha Casa, Minha Vida, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho. Em seguida, em Belém, o presiente estará com o governador Helder Barbalho no ato de assinatura da ordem de serviço para obras do Porto Futuro II.

Nesta sexta-feira (16), às 15h, a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, acompanhada do embaixador André Corrêa Lago, estarão no Parque do Utinga, para uma entrevista coletiva com a imprensa sobre a visita do presidente Lula a Belém.

Agenda tem foco na COP 30

A agenda presidencial “vai tratar da importância da preparação da cidade de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em 2025”, informou a Agência Pará, na noite desta quinta-feira (15).

De acordo com o governo estadual, a vice-governadora Hana, também, vai destacar na coletiva à imprensa “as ações que já estão sendo executadas pelo governo estadual e a União para que a capital paraense promova a edição da COP, que pela primeira vez será na Amazônia”, informou o governo estadual.

Nas redes sociais, a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, disse que aguarda com expectativa a visita presidencial. “Estamos ansiosos por esse momento. (…) É importante para Abaetetuba e para as 222 famílias beneficiadas pelo projeto Minha Casa, Minha Vida”, publicou a gestora municipal.

A última vez que Lula esteve no Pará foi como candidato à Presidência da República, durante a campanha das Eleições de 2022. Em setembro do ano passado, o petista veio a capital paraense, para participar de encontros com povos tradicionais, de um ato cultural no Theatro da Paz e de um comício, com a presença do governador Helder Barbalho.

Fonte: | Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/09:55:32

Notícias gratuitas no celular1

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...