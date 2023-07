Cumprindo ameaça, Rússia suspende acordo que permitia exportação de grãos da Ucrânia

O presidente Vladimir Putin dava sinais de que não via benefícios para a Rússia no acordo (Foto:Conteúdo Estadão).

Mediado pela ONU e pela Turquia, o pacto garantiu a a exportação de 32 milhões de toneladas de grãos por meio de um corredor humanitário no Mar Negro

A Rússia cumpriu a ameaça e suspendeu a participação do país no acordo que permitiu a exportação de grãos da Ucrânia por meio de um corredor humanitário no Mar Negro. O pacto, que expiraria nesta segunda-feira (17), foi mediado pela Organização das Nações Unidas e pela Turquia. Pelo acordo, os navios ucranianos que trafegassem por este corredor marítimo não seriam atacados. A saída dos russos representa um duro golpe em agricultores ucranianos e países que lutam contra a forma.

Somente no ano passado, os ucranianos conseguiram exportar pelo corredor humanitário 32 milhões de toneladas de grãos. De acordo com a ONU, o pacto atendeu a ambas as partes e reduziu globalmente os preços dos alimentos em mais de 20%, fornecendo grãos para 45 países em três continentes: 46% para a Ásia, 40% para a Europa Ocidental, 12% para a África e 1% para a Europa Oriental.

Afeganistão, Sudão, Djibouti, Etiópia, Quênia, Somália e Iêmen, países castigados pela insegurança alimentar, receberam 725 mil toneladas de trigo ucraniano, por meio do Programa Mundial de Alimentos.

Apesar dos apelos da ONU e agências de ajuda humanitária, já havia a expectativa de que a Rússia sairia do acordo, uma vez que o presidente Vladimir Putin dava sinais de que não via benefícios para o país e reivindicava que o banco agrícola estatal russo – o Rosselkhozbank – fosse readmitido no sistema de pagamentos SWIFT.

António Guterres, secretário-geral da ONU, chegou a enviar uma proposta contemplando uma subsidiária do banco, mas não recebeu resposta.

Como consequência mais imediata da decisão dos russos, os preços dos grãos voltarão a disparar, a exemplo do que ocorreu no início da invasão à Ucrânia, quando os navios de guerra da Rússia bloquearam os portos, impedindo a passagem de 20 milhões de toneladas de produtos.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2023/12:02:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...