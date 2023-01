Hospital nos Estados Unidos nega internação de Bolsonaro, segundo jornal

O Jornal O Estado de Minas checou a situação e recebeu uma resposta negativa. (Foto:© Reprodução- Twitter).

De acordo com o Jornal O Estado de Minas, o hospital Florida AdventHealth Celebration, nos Estados Unidos, negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha sido internado no local nesta segunda-feira (9).

Ainda segundo o jornal, a equipe de reportagem precisou soletrar o nome de Bolsonaro para averiguar se o ex-presidente teria mesmo dado entrada no hospital. E a resposta foi negativa.

Porém, Jair Bolsonaro postou em sua conta do Twitter na noite desta segunda-feira (9), que havia sim sido internado mas que teria tido alta hospitalar no mesmo dia. (Com informações do Notícias ao Minuto Brasil).

– Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

– Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

– Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023

