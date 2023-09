Dia do s3xo: relembre revelações íntimas de Belo e Gracyanne

Casados há 15 anos, famosos não têm vergonha de falar sobre suas preferências na cama | (Foto:Reprodução).

Entre as principais polêmicas protagonizadas pelo casal está a revelação do gosto de Gracyanne por sexo anal, prática que não era

O Dia do Sexo, comemorado no Brasil nesta quarta-feira (6/9), é uma data que gera curiosidade e discussões. Embora não seja uma celebração oficial, muitas pessoas aproveitam a ocasião para refletir sobre a importância da sexualidade em suas vidas e também apimentar as relações sexuais com seus parceiros.

E se existe um casal que é transparente com a sexualidade, ele é formado por Gracyanne Barbosa e Belo. Casados há 15 anos, os dois já fizeram revelações bombásticas sobre suas preferências na hora da cama. Uma das mais polêmicas ocorreu em 2016, quando a musa fitness afirmou gostar muito de sexo anal, diferente de seu marido, que não curtia a prática.

É verdade [que eu gosto de sexo anal]. O Belo não gosta, de vez em quando o presente acontece pra mim, mas ele não gosta. Eu já curto. Acho que o casal vai se adequando. Mas não fico chateada não. Existem brinquedinhos que resolvem”, contou ela durante uma entrevista ao programa “Pânico na Rádio”.

A revelação de Gracyanne gerou uma reação imediata na internet e claro que Belo foi “cobrado” por alguns fãs por sua pouca preferência pelo sexo anal. Em sua defesa, o cantor relatou que guardava a prática sexual para ocasiões especiais.

“Fiquei surpreso com a polêmica. Claro que curto, mas deixo para momentos especiais. É a cereja do bolo”, justificou na época.

MÉNAGE ATRÓIS

Mas os desejos sexuais de Gracyanne não param por aí. Ela também afirmou em 2015, ao site Paparazzo, que sonhava em fazer sexo a três, o famoso ménage atróis, um fetiche que ela achava impossível, já que Belo não gostava da ideia de ter mais um na cama.

“O Belo fica bravo só de ouvir a ideia. E olha que eu já disse a ele que pode até ser com outra mulher”, lamentou.

LUGARES INUSITADOS

Mas nem tudo é incompatível, o casal possui afinidades quando o assunto é sexo em lugares inusitados. Na entrevista ao Paparazzo eles contaram já ter transado até mesmo no camarim de uma emissora. “Depois ficamos com medo de ter câmera”, falou Gracy. A musa contou outra experiência do casal: “No banheiro de um avião, na ida de uma viagem para Paris. Eu provoco”.

Brinquedinhos sexuais

Gracyanne revelou que uma dificuldade de Belo no começo da relação era a utilização de vibradores na hora do sexo.

“Ele era contra entrar em sexshop, contra vibrador. Tinha até mesmo uma espécie de ciúme, sabe? A primeira vez que ele viu meu vibrador ficou p… da vida. Disse que ele então não era o suficiente. Coisa de homem, né?”.

Mas com o tempo, as restrições de Belo diminuíram e ele passou a apreciar a utilização dos brinquedos sexuais na cama. O cantor passou até mesmo a comprar novos vibradores para a esposa, como uma forma de presente.

“Usamos quando estamos empolgados. Acho que os brinquedinhos complementam na cama e ajudam o casal a não cair na rotina”, explicou a musa.

Fonte:Bruno Menezes com informações do UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2023/16:11:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...