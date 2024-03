Affair de Neymar ganha concurso da “vagina mais bonita”

Foto: Reprodução/Instagram)- A modelo Fernanda Campos ganhou a competição de ‘Vagina mais bonita do Brasil’.

Cuidar das partes íntimas é fundamental para manter uma boa saúde geral, prevenir problemas de saúde específicos e promover uma sensação de bem-estar físico e emocional. As artistas têm frequentemente compartilhado experiências e dicas para as seguidoras cuidar das partes íntimas. Mas parece que algumas pessoas levam os cuidados a um passo além.

A competição de ‘vagina mais bonita do Brasil’ foi realizada online, contabilizando 65 mil votos populares provenientes de influenciadores e figuras de destaque na opinião pública. A vencedora foi a influenciadora Fernanda Campos, que havia anteriormente mencionado seu interesse em cuidar da pele, porém negou ter se submetido a procedimentos como clareamento a laser ou químico.

De forma descontraída, Fernanda fez uma referência a Neymar, 32 anos, com quem teve um breve relacionamento no ano anterior. “Agora entendem por que o menino Ney se interessou. Sempre tive um padrão exigente para meu corpo e busquei inspiração em receitas caseiras de celebridades como Sabrina Sato e Deborah Secco. Notei que a tendência da ‘virilha sarada’ surgiu no Carnaval e resolvi aderir à moda.”

A influenciadora revela que sua rotina de cuidados inclui apenas depilação a laser e banho de gelo. “Eu uso bastante óleo hidratante e evito fazer esfoliação. Quanto à depilação, só faço a laser, nada de lâmina ou cera quente. Tenho meus segredinhos. Depois de depilar, por exemplo, aplico um banho de gelo”, confessou.

