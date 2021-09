7 de setembro-[Direto de Brasília: Bolsonaro discursa para manifestantes e se coloca como um enviado de Deus ]

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após a cerimônia oficial do hasteamento da bandeira em Brasília (DF), seguiu para a manifestação dos seus seus apoiadores no largo da Esplanada dos Ministérios. No discurso, o chefe do Planalto se colocou como um enviado de Deus. Ele também sinalizou respeito a Constituição Federal.

“Cheguei por uma missão de Deus. Devo à família. E devo também a condução dessa nação”, disse.

“Cada um de nós deve ser curvar a nossa constituição federal. Temos essa obrigação e se queremos a paz e a democracia, precisamos nos curvar a constituição”, apontou.

Bolsonaro também sobrevoou a capital e fez transmissão ao vivo em suas redes sociais.

A Esplanada segue lotada. Algumas confusões com policiais militares foram registradas, pois manifestantes favoráveis ao presidente tentaram desfazer as barricadas de apoio em alguns prédios da Capital Federal.

Imagens aéreas da Record News mostra a movimentação na Esplanada:

