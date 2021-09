Professora morre em acidente entre seis veículos em rodovia e filhos de 11 e 16 anos ficam em estado grave em MT

Professora Glades Ribeiro Muller, de 49 anos, morreu em acidente envolvendo seis veículos em MT — Foto: Arquivo

Glades Ribeiro e os filhos estavam indo para a casa dos pais, para aproveitar o feriado desta terça-feira (7).

A professora Glades Ribeiro Mueller, de 49 anos, morreu em um acidente que envolveu seis veículos, nessa segunda-feira (6), na BR-163, entre Sinop e Itaúba, no norte do estado. Os filhos da professora ficaram em estado grave.

Glades estava indo para a casa dos pais, para aproveitar o feriado desta terça-feira (7). Ela dirigia um carro de passeio, quando colidiu contra dois carros.

Segundo testemunhas, um caminhão carregado com materiais de construção, que seguia para Sinop, perdeu o controle e bateu de frente com outro caminhão.

Os outros quatro carros que vinham atrás também foram atingidos, entre eles, o da professora.

Mulher morre em acidente que envolveu 6 veículos na BR 163, em Sinop

Glades ficou presa às ferragens e morreu ainda no local.

O corpo dela foi trasladado para Terra Nova do Norte e está sendo velado na Capela Mortuária Municipal de Terra Nova do Norte nesta manhã. O sepultamento será às 17h desta terça-feira (7), no cemitério Municipal de Terra Nova do Norte.

Os filhos da professora, de 11 e 16 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional de Sinop. Eles estão em estado grave.

Dois motoristas estão em observação no hospital.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep) lamentou o falecimento da professora, que atuou como formadora do Centro de Formação e Atualização Profissional (Cefapro), em Sinop, por cinco anos.

“A direção do Sintep manifesta a tristeza e o pesar à família e amigos, desejando força nesse momento de tristeza”, lamentaram.

Por TV Centro América

07/09/2021 09h07

