Divisão de Trânsito inicia pintura de sinalização de faixas e quebra molas

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Prefeitura do Município de Novo Progresso iniciou a pintura de faixas de sinalização de trânsito em nossa cidade. A pintura dos quebra molas foi iniciada na Avenida Jamanxim e Rua Medianeira e nos próximos dias outras ruas de nossa cidade receberão novas pinturas. A Prefeitura pede a compreensão e colaboração da população nos locais que estão recebendo as pinturas. Para que o quanto antes fique ponto.

You May Also Like