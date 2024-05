Motociclista morre ao ser atropelado por carro na rodovia Transamazônica

(Foto:Reprodução) – Marcelo Saraiva dos Santos, conhecido como “Irmão Marcelo”, morreu na manhã desta terça-feira (30/4), na entrada da Vila Consulta, também chamada de “km 35”, em São João do Araguaia, no sudeste paraense. Conforme o sargento Arielson, da Polícia Militar, o homem estava de moto quando foi atingido frontalmente por um carro, na rodovia Transamazônica (BR-230).

No local do acidente, um familiar da vítima informou que Marcelo estava visitando um conhecido que morava na comunidade, que fica às margens da rodovia, quando decidiu voltar para casa. Ao tentar entrar na pista, ele teria olhado apenas para um lado, e um veículo vindo da outra direção o atingiu.

Guarnições da Polícia Militar dos municípios de São João do Araguaia e de São Domingos do Araguaia foram acionadas para atender a ocorrência. Equipes da Polícia Científica analisaram e removeram o corpo de Marcelo para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

Fonte: Correio de Carajás. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/05/2024/09:11:08

