Duas pessoas morrem em queda de avião agrícola no Pará

Polícia Civil instaurou inquérito para investigar acidente em São Feliz do Xingu. (Foto:Polícia Civil )

Duas pessoas morrem em queda de avião agrícola em São Félix do Xingu, no Pará

Duas homens morreram na queda de um avião agrícola em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O acidente foi na sexta-feira (3) e a Polícia Civil confirmou neste sábado (4) que instaurou inquérito para investigar o caso.

A queda ocorreu em uma propriedade rural na Vila Capanã. Na aeronave estavam o piloto e um jovem produtor rural que estaria mostrando a área onde seriam aplicados defensivos agrícolas.

Segundo a Polícia Civil,o piloto era de São Paulo. Não foi informado de qual cidade, nem detalhes da investigação. Já o produtor rural foi velado neste sábado na comunidade onde ocorreu a queda do avião.

O g1 procurou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para saber se o acidente também é investigado pela Aeronáutica e aguardava retorno até as 17h.



Por g1 Pará e TV Liberal

04/12/2021 17h00

